Momente der Musik: musikalischer Überraschungseffekt als Geschenk

27.04.2018, 10:41 Uhr

Weizer und Gleisdorfer Musikschüler als mobile Musiker unterwegs

Die neueste Aktion der Gleisdorfer und Weizer Musikschule nennt sich "Moments of Music". Meist kleinere Ensembles tauchen plötzlich in Ortszentren, öffentlichen Gebäuden oder Geschäften auf und geben ein 10-Minuten-Konzert zum Besten. "Es soll für die Schüler eine neue Form der Konzertdarbietung und Aufführungspraxis in Form eines kreativen, lebendigen Prozesses sein", so Musikschuldirektor Gunter Schabl.

Es ist nicht vorhersagbar, wann und wo sie gerade auftauchen. Je nach Lust und Laune sucht die Gruppe einen Standort aus. Begleitet vonihren Lehrern und mit ihrem musikalischen Rüstzeug gehen die Schüler ausdem Unterricht hinaus und sind allzeit und überall bereit ein Ständchenzu spielen, den Leuten auf der Straße Musik zu schenken. Der Prozesswird sozusagen umgekehrt: die Musik kommt zu den Zuhörern und nicht dieZuhörer zur Musik, wie sonst bei Konzerten üblich. "Es ist spannend, wiedie Passanten unmittelbar auf diese musikalische Überraschungreagieren", so Schabl.Die Aktion, die in Zusammenarbeit von Gunter Schabl, Direktor der Musikschule Gleisdorf, und seinem Weizer Kollegen Josef Bratl entstand, ist das musikalische Pendant eines Pop-Up-Shops. So schnell wie sie kommen und spielen, so schnell sind die musikalischen Flashlights auch wieder weg.Die "Momente der Musik" starteten im April und sollen bis zu den Sommerferien andauern. Das heißt, ist man in nächster Zeit in Gleisdorf oder Weiz unterwegs, so ist es gut möglich die Schüler das ein oder andere Mal live anzutreffen.