Musikschule St. Ruprecht feiert 50. Jubiläum

02.05.2018, 13:21 Uhr

Mit vielen Gästen, spannenden Geschichten und natürlich jeder Menge Musik wurde im Gemeindesaal Unterfladnitz das 50-jährige Bestehen der Musikschule St. Ruprecht a.d.R. gebürtig gefeiert. DIE WOCHE war vor Ort und gratuliert herzlich zum "50er".

Insgesamt zwölf verschiedene Musikerformationen - von Bläserensembles über Volksmusik- und Gitarrenduos bis hin zu einer jungen Schülerband mit modernem Sound, erinnerten an die vielen Formen und Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik und auch an das mittlerweile vielfältige Angebot der



"Musik erleben und zu machen ist die schönste Form der Kommunikation"

-Gottfried Unger - Leiter der Musikschule

Das war nicht immer so! - Nicht immer einfach gestaltete sich der Aufbau der Musikschule zwischen Weiz und Gleisdorf vor 50 Jahren, erinnert sichAltbürgermeister von St. Ruprecht a.d.R.Auch wenn man nicht immer einer Meinung war standen der Ort und die Bedürfnisse seiner Einwohner aber immer an erster Stelle, so Klauber weiter.Auch heute noch kümmert man sich darum allen Anforderungen die an eine moderne Musikschule gesetzt wird zu entsprechen und somit um die Erhaltung und die Förderung der Kultur in der Region. Rundinvestierte man im Zuge von Rennovierungsarbeiten in den letzten Jahren, ergänzte voller Stolz. Ruprecht a.d.R.- Leiter der Musikschule St. Ruprecht, wies mit sichtlicher Freude auf die Bedeutung der Musikschule und somit der daraus resultierenden Bereicherung der Region hin und betont "Musik erleben und zu machen ist die schönste Form der Kommunikation". Dies ist auch der Leitspruch der MS St. Ruprecht im heurigen Jubiläumsjahr und drückt damit wohl alles aus was gesagt werden muss.