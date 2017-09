Naturkosmetik selbstgemacht

27.09.2017, 08:49 Uhr

Weiz : Neue Musik-Mittelschule Weiz |

Die 4A Klasse der Neuen Musik-Mittelschule Weiz II hat sich in der 1.Schulwoche an Naturkosmetik versucht, weil in den “normalen“ Kosmetikartikeln sehr viele chemische Stoffe verarbeitet sind.

Das hat zwar nicht immer perfekt funktioniert, aber im Großen und Ganzen war es toll und hat Spaß gemacht. Da die Kosmetikartikel, die man in jeder Drogerie bekommt, oftmals schädlich für die Haut und die Umwelt sind bzw. auch Stoffe enthalten, die noch nicht getestet wurden, ist die Naturkosmetik ein sehr guter Ersatz. Nach dem Auftragen des Peelings und der Masken sowie der Salben war die Haut sehr weich und geschmeidig.Fazit

Es war toll sich an der Naturkosmetik zu probieren, vielleicht wird es der ein oder andere zuhause nachmachen.Creme2EL Shea2TL Olivenöl3EL Mineralwasser1TL Tinktur10Tropfen ähterisches Öl2EL Traubenkernöl2EL Sheabutter1EL BienenwachsDie Materialien(außer die ätherischen Öle)in ein Wasserbad geben und schmelzen lassen. Wenn sich das Wasser mit den anderen Materialien verbunden hat, kann man die ätherischen Öle hinzufügen.Avocado Maske2 Avocado8TL Honig4 große gekochte KarottenDie Avocados schälen ,den Kern herausnehmen und das Fruchtfleisch mit dem Stabmixer mixen. Honig hinzu geben und gut verrühren. Die Karotten klein mixen und dazugeben.