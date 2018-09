Neuer Leiter und Erweiterung der Kläranlage St. Ruprecht

16.09.2018, 07:51 Uhr

Ab 1. Jänner bekommt die Kläranlage St. Ruprecht an der Raab einen neuen Leiter.

Erweiterung der Kläranlage - Baubeginn noch im Winter

Fritz Lammer ist momentan Gemeindearbeiter in St. Ruprecht und derzeit bereits auf Einarbeitung in der Kläranlage. Der bisherige Leiter Josef Rahm geht im nächsten Jahr in Pension. Lammer wird dann bei dem Weizer Wasserwerk beschäftigt und übernimmt die Hauptverantwortung für St. Ruprecht.Bisher umfasst die Kläranlage 3.500 Einwohnergleichwerte. Aufgrund des großen Wachstums der Gemeinde wird die Kläranlage nun vergrößert - auf 8.000 Einwohnergleichwerte. Baubeginn wird bereits diesen Winter sein und das Projekt ca. 1,8 Millionen Euro kosten. Im Vorhinein gab es eine Variantenuntersuchung der Abteilung 14 des Landes Steiermark. Es gab zwei Möglichkeiten: entweder der Anschluss an Gleisdorf oder der Ausbau der eigenen Anlage, welche die günstigere Version ist und daher durchgeführt wird.