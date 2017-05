ÖKB Ratten feierte 110 Jahre

08.05.2017, 10:22 Uhr

Nicht nur dies war ein Grund zu einer Feier, sondern auch die Renovierung der Grabkreuze auf dem Soldatenfriedhof, auf dem 45 gefallene Soldaten des II.Weltkriegs gebettet sind.Daher luden die Gemeinde und der Ortsverband Ratten zu einer Festmesse in der Kirche, bei welcher der Musikverein Ratten den Ton angab. Ortspfarrer Ireneusz Lewandowski und MilGenVik Msgr. Anton Schneidhofer zelebrierten die hl. Messe.Im Anschluss an die Messe hielt Protektor Oberst i.R. Gottfried Maicher die Festansprache, in welcher er den "Lebenslauf" des 110 Jahre alten Veteranen-Vereins nachzeichnete. Bürgermeister Thomas Heim, Mitglied des Ortsverbandes Ratten als Schriftführer-Stellvertreter, legte das Schwergewicht seiner Rede auf die Umstände, welche zum II. Weltkrieg und den Kämpfen rund um Hochwechsel und Semmering im März, April 1945 führten. Nicht nur in Ratten sondern auch in allen umliegenden Gemeinden mussten Soldatenfriedhöfe angelegt werden. Er bedankte sich beim Schwarzen Kreuz - Kriegsgräberfürsorge für die Renovierung der Grabkreuze.Danach folgten die Wiedersegnung der steinernen Grabkreuze und eine Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal.Mit einem Zusammensein bei Brot und Wein mit der Bevölkerung und den Nachbar-Kameradschaftsverbänden endete dieser Mai-Abend.Inhalte: Gottfried Maicher