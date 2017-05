Pfingstvision 2017: GEM-EINSAM

08.05.2017, 11:34 Uhr

Die „Weizer Pfingsvision“ ist seit vielen ein Fixpunkt in der steirischen Kulturszene, solidarisch, spirituell geprägt. Die diesjährige Programmreihe wurde kürzlich im Europasaal eröffnet.

Unter dem Titel „gem-einsam“ wurden die Besucher von der Weizer Schriftstellerin Andrea Sailer und von der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss auf eine Nachdenkreise mitgenommen. Frieden, Menschlichkeit, Krieg, gemeinsam oder einsam. „Wenn der Papst vor einer Globalisierung der Gleichgültigkeit warnst, dann ist das ernst zu nehmen“, so Andrea Sailer in ihrem Essay. „Denn das Gegenteil von Liebe ist eben oft nicht Hass, sondern nur Gleichgültigkeit.“ Gott, so Sailer, sei der Vater von allen, von Opfern und Tätern. Zum Kopftuchverbot äußerte sich die Autorin: „Was, wenn nur mehr ein Verbot den Frieden wahren kann? Welche Bedrohung ist größer: die Fremden oder die Fremdenfeindlichkeit?“

Das Pfingsvision-Programm 20017

„Das Zeitalter des Internets, in dem Systeme uns oft nur mehr gezielt mit vorsortierten Informationen füttern, in dem 500 sogenannte Likes im Netz ermöglichen, dass andere uns besser kennen als wir uns selbst, erfordert, dass wir uns dessen bewusst sind, wie wir zu unserer Meinung stehen“, so die ehemalige Richterin Irmgard Griss. Nächstenliebe setze Selbstliebe voraus. Und Griss zitiert den Titel des Buches, das ein Angehöriger eines Terroropfers geschrieben hat: „Meinen Hass bekommt ihr nicht.“ Die Fähigkeit, sich in andere hinein zu versetzen, sei der Schlüssel zur künftigen Gesellschaft.Der von Michael Hartinger kurzweilig moderierte Abend wurde musikalisch auf beeindruckende Weise durch ein grenzüberschreitendes Musikprojekt der Neuen Musikmittelschule Weiz zu einem besonderen Erlebnis. Unter der Leitung von Margit Zöhrer entstand eine außergewöhnliche Melange aus steirischen, persischen und afrikanischen Liedern.Nach dem Motto „Wir können nicht jedem helfen, aber jeder kann jemandem helfen“ wurde am Eröffnungsabend für die Somalia-Hilfe gespendet.Mittwoch, 10. Mai, 19:30 UhrKunsthaus Weiz/ Hannes Schwarz SaalVORTRAG und GESPRÄCHEinsamkeitUniv.-Prof. DDr. Michael LehhoferMontag, 15. Mai, 19:00 UhrKulturkeller am WeizbergPFINGST-ART IIThemenabend"Trost und Entsetzen"Lesung: Maja Haderlap, Elke LazniaAusstellung: Edith Temmel "Sichtbar gemacht"Mittwoch, 17. Mai, 19:30 UhrKunsthaus Weiz/Hannes Schwarz SaalGEMEINSAMER VORTRAGGewalt im Islam – Friede im Christentum?Bassem Asker - Franz FeinerMontag, 22. Mai, 19:30 UhrTaborkirchePFINGST-ART IIIAbendkonzert 2 x 2Igmar Jenner & Borut MoriFreitag, 26. Mai – Samstag, 3. Juni9 MESSAGES ON YOUTUBESr. IshpriyaMontag, 29. Mai 18:00 –19:30 Uhrvon der Evangelische Kirche zur TaborkircheÖKUMENISCHE SPURENSUCHEGemeinsam unterwegs auf den Spuren von Martin LutherSuperintendent Mag. Hermann Miklas, Prof. DDr Paul M. ZulehnerMontag, 29. Mai, 19:30 UhrTaborkirchePFINGST-ART IVAbendkonzert 2 x 2Hands & BitsDonnerstag, 1. Juni, 19:30 UhrKunsthaus WeizPFINGST KLANGLudwig van Beethoven, Missa SolemnisAglaia Szyszkowitz liest inspirierte und tiefe Lyrik von Martin GutlGrazer Concertchor, Pannonische PhilharmonieMusikalische Leitung: Prof. Alois J. HochstrasserFreitag, 2. Juni, 10:00 – 18:00 UhrEuropa Allee/WeizCHRISTINA LEBT-FESTAlternatives Straßenfestmit Musik, Theater und Kinderprogramm.Pfingstsamstag, 3. Juni, 21:00 - 22:00 UhrWallfahrtskirche am WeizbergCHRISTLICH-MUSLIMISCHES FRIEDENSGEBETgem-einsamSuperintendent Mag. Hermann Miklas, Bischofsvikar Mag. Hermann GlettlerMag. Bassem Asker, Dialogbeauftragter der islamischen GlaubensgemeinschaftQuorban Ali Rahimi, MullahPfingstsonntag, 4. Juni, 10:30 UhrWallfahrtskirche am WeizbergPFINGSTGOTTESDIENSTPfingstpredigtBischofsvikar Mag. Hermann GlettlerMusikalische GestaltungSteirisches Pfingst-ChorprojektEthno-Messe von Lorenz MaierhoferundGastchor : Coro del Friuli Venezia GiuliaMusikalische Gesamtleitung : Mag. Valentina Longo