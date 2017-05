Pflanzenmarkt der Chance B ein voller Erfolg

03.05.2017, 14:24 Uhr

Das Interesse am alljährlichen Pflanzenmarkt der Chance B Gleisdorf war trotz strömenden Regens ungebrochen. Viele Gartenfreunde kamen nach Labuch, um ihr Pflanzensortiment für diese Saison zu erweitern.

Jungpflanzenanzucht und Verkauf als Arbeitsfeld

Pflanzen auch am Gleisdorfer Bauernmarkt

Verkauf ab Hof

Und das konnte man allzu gut, war doch das Angebot heuer besonders groß, da neben Pflanzen viele andere "gut."-Produkte zur Auswahl standen.Neben Biokräuter,- und Gemüsepflanzen erwartete die Gäste heuer das gesamte gut.-Angebot der Chance B: Junge Bäume aus der Baumschule, tolle Gemüse-Kisterl aus der Holzwerkstatt, schöne Keramik-Artikel vom Bauernhof sowie dekorative Stücke aus der Näherei. Die Mitarbeiter mit oder ohne Beeinträchtigung sorgten für Beratung und Unterstützung bei der Produktwahl.Zum Aufwärmen und Tratschen gab es in den Gruppenräumen Kaffee und die viel gerühmten Buchteln.Die Pflanzenzucht am Bauernhof der Chance B ist ein spannendes Arbeitsfeld für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Durch die Tätigkeit in der landwirtschaftlichen Gärtnerei und im Verkauf erlangen sie arbeitsrelevante sowie soziale Kompetenzen. Persönliche Fähigkeiten werden gestärkt und oft auch erreichbare Berufsziele formuliert.Die Chance B bietet ihre gut. Produkte und Pflanzen auch am Mittwoch und Samstag am Bauernmarkt am Gleisdorfer Hauptplatz an. Dort gibt es eine große Auswahl für jene, die noch Bio-Pflanzen für den eigenen Garten kaufen möchten.Von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und Freitag von 9 bis 11 Uhr können weiterhin Pflanzen auch ab Hof gekauft werden.