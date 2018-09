Präzisionsflugrallye: Die Meister der Lüfte wurden gekürt

13.09.2018, 08:18 Uhr

Bei der Apfelland Präzisionsflugrallye in Unterfladnitz in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab wurde der Österreichische Staatsmeister, der Steirische Landesmeister sowie ASKÖ- Bundesmeister im Präzisions-Motorflug gekürt.

An drei Tagen flogen die 15 teilnehmenden Piloten durch die Oststeiermark um sich in verschiedensten Bewerben zu messen. Unter vorgegebener Zeit mussten die Flugstrecken gemeistert werden während das Erkennen spezieller Wegpunkte im Überflug die Herausforderung nochmals erschwerte.



Im Überblick:

Staatsmeister, steirischer Landesmeister sowie der ASKÖ- Bundesmeister wurden in zwei Gruppen unter den Einsteigern sowie erfahrenen „Luftseglern“ auserkoren.aus Oberösterreich setzte sich gegen seine Kontrahenten durch und wurde diesjähriger Staatsmeister. Die Titel „Steirischer Landesmeister“ und „ASKÖ- Bundesmeister“ wurden anaus Graz undaus Klosterneuburg vergeben. Letzterer erhielt auch den Wanderpokal für die geringste Fehlerquote.Bereits die nächste Veranstaltung desfolgt mit einem Ziellandebewerb im Oktober (Datum noch nicht fixiert).ASKÖ-Flugsportclub Weiz | Tel.: +43 (0) 3178 / 25451. Wolfgang Schneckenreither2. Johannes Cserveny3. Walter Dworschak1. Michael Haidvogl2. Schwarzinger/Ornigg (Team)3. Schweighofer/Schweighofer (Team)1. Johannes Cserveny2. Wolfgang Schneckenreither3. Walter Dworschak