Preis der Region: Unsere Jury hat aus den zehn Finalisten gewählt

20.10.2017, 09:25 Uhr

Zehn Finalisten, sieben Experten, ein Sieger – und unzählige Leserstimmen. Aus dem Leser-Voting und dem Ergebnis der Jurywertung wird das Gewinner-Unternehmen ermittelt.

Leser und Fachjury entscheiden 50:50 über Sieg und Niederlage

Vom Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betrieb bis hin zum Großunternehmer, die für den von der WOCHE ausgerufenen Preis der Region 2017 nominiert wurden – sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Menschen, die sich in der heimischen Wirtschaft selbstständig gemacht haben, und nun Verantwortung für Kunden, Mitarbeiter und sich selbst tragen. Wir finden, dass diese Investition von Zeit, Geld und Engagement ausgezeichnet werden sollte – darum konnten all unsere Leser ja bis zum 8. Oktober online für ihren Lieblingsbetrieb abstimmen. Die zehn Finalisten unserer Region standen bereits letzte Woche fest und wurden in der WOCHE-Ausgabe von gestern etwas genauer vorgestellt ( HIER nachzulesen).Diese zehn Finalisten stellten sich nun unserer regionalen Fachjury. Das Urteil der Experten trägt aber nur zur Hälfte dazu bei, wer dann schlussendlich wirklich siegen wird – denn mit dem gleichen Gewicht zählen auch die Stimmen aus dem Leser-Voting, die für das jeweilige Unternehmen abgegeben wurden. Unsere Expertenjury hat sich nun zusammengetan, und in einer Sitzung über die Finalisten abgestimmt. Vom Woche-Team dabei war aus Gleisdorf, aus Weiz Geschäftsführer, und aus Birkfeld. Als weitere unabhängigen Experten konntenvom AMS Weiz, WKO Weiz-Regionalstellenleitervon der Webagentur textbrand.at undGeschäftsführerin der Energieregion Almenland, gewonnen worden.