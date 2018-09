Regionalitätspreis: Unser Erfolg hat seinen Preis

10.09.2018, 18:03 Uhr

Jeder kann seinen Lieblingsbetrieb für den Regionalitätspreis nominieren.

Der WOCHE-Regionalitätspreis feiert nach der Premiere im Vorjahr seine Fortsetzung und rückt Unternehmen aus 14 steirischen Regionen ins Rampenlicht.Jeder kann noch bis zum 17. September das Unternehmen seiner Wahl für den Preis nominieren. Gesucht sind Betriebe, die bewegen – und Regionalität leben. Auch im Bezirk Weiz wird man leicht fündig: Der Bezirk ist so viel mehr als einfach "nur" ein überaus erfolgreicher Wirtschaftsstandort. 2.541 Arbeitgeberbetriebe beschäftigen 33.730 Menschen im Bezirk Weiz. Betrachtet man die Arbeitsmarktlage, so kann Weiz durchaus zufrieden sein: Der Bezirk weist mit einer Arbeitslosenquote von nur 4,6 Prozent die niedrigste in der gesamten Steiermark auf. Weiz ist ein erfolgreicher Bezirk, der vom Engagement seiner Unternehmen und Menschen lebt.

Jetzt nominieren!

Dank neuer Ideen, wirtschaftlicher Innovationen und öffentlicher Investitionen können sich die 89.760 Menschen im Bezirk über eine hohe Lebensqualität freuen. Und diese positive Phase wird genützt, um weitere zukunftsweisende Projekte umzusetzen und den Wirtschaftsstandort zu stärken – dabei wird auf allen Ebenen auf Kooperation gesetzt.Egal, ob glückliche Mitarbeiter, zufriedene Kunden oder engagierte Chefs, die so für noch mehr Motivation sorgen wollen, der Weg ist derselbe: Einfach auf meinbezirk.at/regional klicken und jetzt den Lieblingsbetrieb nominieren!