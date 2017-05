AT

Das Rote Kreuz Pischelsdorf veranstaltet am 10. Juni 2017 nun zum 2. Mal einen Sommernachtsball in Pischelsdorf!

Wir laden zu einem geselligen Ballabend bei sommerlichen Temperaturen in die Oststeirerhalle.

Der Abend wird musikalisch begleitet von "Styria Consort"

Natürlich stehen wieder diverse Bars für verschiedenste Geschmäcker bereit.

Und heuer auch zum ersten Mal: eine Spritzerbar!



Wir freuen uns auf euer Kommen!