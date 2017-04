Schulzentrum Ratten feierlich eröffnet

24.04.2017, 08:18 Uhr

Viele Ehrengäste fanden sich in Ratten ein, darunter Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner, Pflichtschulinspektorin Juliane Müller, Landesschulinspektor Wolfgang Pojer, Landtagsabgeordneter Wolfgang Dolesch, Direktor Ludwig Gruber von der Musikschule Krieglach, Direktoren im Ruhestand Gertrude Gesslbauer und Manfred Kopp, sowie Vertreter der planungs- und bauausführenden Firmen und Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder der eingeschulten Gemeinden.

Bgm. Thomas Heim: „ Wo noch vor einigen Monaten Baulärm herrschte, hört man heute wieder das Lachen unserer Schüler. Und wo aus kahlen Wänden Rohre, Leitungen und Kabel ragten, hängen heute wieder die Bilder, die Poster und die Malereien unserer Kinder. Möge dieses Schulzentrum eine Bildungseinrichtung sein, in der Werte wie Toleranz, Gleichheit und Gemeinschaftsgeist den jungen Menschen in ihr weiteres Leben mitgegeben wird.“Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner meinte, sie habe bei drei Grad und rauhem, kalten Klima Ratten erreicht, aber die Wärme und Herzensbildung im neuen Schulhaus habe dies wieder wettgemacht.LHStv. Mag. Michael Schickhofer, selbst junger Vater, apelliert an die Schüler und Schülerinnen: „Nutzt die Chancen, die diese Schule bietet!“, und verspricht, gemeinsam mit Bgm. Thomas Heim, eine Förderung über € 5.000,- für die Schulbibliothek, denn „Lesen ist wie große Ferien.“Stellvertretend für die Bürgermeister der eingeschulten Gemeinden Rettenegg, Fischbach, St. Jakob/W. und St. Kathrein/H. ergriff Bgm. Johann Ziegerhofer das Wort und sprach vom neuen Schulzentrum als „Ort der Begegnung und des Austausches“ sowie als „zentrale Säule für die Bildung junger Menschen“ in der Region.Musikalisch und künstlerisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den Schulchor der NMS unter der Leitung von Ernst Prinz, dem Volksschulchor, geleitet von Edith Schrank, dem Blasorchester der Musikschule unter der Leitung von Rudolf Gstättner und einer Schülergruppe, die mit ihrem Sprechgesang begeisterte, geleitet von Angela Weissensteiner.Die Kinder der Volksschule überreichten den Ehrengästen Herzen als Dank für ihr Kommen.Nach der feierlichen Segnung durch Pfarrer Ireneusz Lewandowski zogen die Teilnehmer der Veranstaltung begleitet vom Musikverein Ratten in die Mehrzweckhalle, wo für Speis und Trank bestens gesorgt war.