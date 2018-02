Seelsorge- Wir sind für Sie da

09.02.2018, 19:00 Uhr

Am 7. Februar haben 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Ausbildungskurs "Seelsorgliches Gespräch" mit der Zertifikats-Verleihung in Graz-Mariatrost abgeschlossen.Darunter wurden auch aus der Pfarre Weiz,undin den Kreis der Seelsorgerinnen aufgenommen und sind eine große Bereicherung für die Gesellschaft.

In fünf Modulen gingen die Kursteilnehmenden mit neun Referentinnen und Referenten der Frage nach, welche Kompetenzen es für ein seelsorgliches Gespräch braucht. Seelsorge ist dabei nicht nur Aufgabe von jenen, die in der Pastoral hauptamtlich tätig sind. Sie sind herausgefordert, andere Menschen zu stützen, zu fördern und zu begleiten. Präsenz, Aufmerksamkeit und ein aktives Zuhören im Gespräch beinhaltet ihre Aufgabe.Pastorialamtsleiterl dankte den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Frauen und Männern, dass sie als Seelsorgerinnen und Seelsorger Ansprechpartner für fragende und suchende Menschen sind. Lehrgangsleiterinermutigte in ihrem Schlusswort, mit Überraschungen im eigenen Leben und im Leben der Anderen zu rechnen und so selbst Lernende zu bleiben. Musikalisch umrandet wurde die Verleihung durch die Pianistinundfolgten der Einladung nach Graz-Mariatrost und gratulierten den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern.