Spatenstich noch heuer: Ein Jufa-Hotel entsteht in Weiz

10.09.2018, 17:54 Uhr

11,7 Millionen Euro kostet das Projekt "Energy-Campus" im Norden der Stadt Weiz.

20.000 Nächtigungen

Am Areal des ehemaligen Kolping-Hauses in der Dr.- Karl-Widdmann-Straße wird ein neues JUFA Hotel errichtet.Bis 2020 soll im nördlichen Teil der Stadt Weiz ein Jufa Hotel mit 41 Zimmern enstehen. Zudem wird es auf dem Areal auch weiterhin einen Bereich für Schüler geben – 24 Zimmer stehen am Schülercampus zur Verfügung. In dem Gebäudekomplex wird es zudem einen 300 Quadratmeter großen Spielbereich für Kinder – eine "Indoor-Adventure-Zone" – geben. Auf dem Dach wird ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Wärmekabinen, Ruheräumen und Liegeterasse im Freien entstehen.Diese Bereiche sollen neben einem Café und eine Restaurant sowohl von den Hotelgästen als auch anderen Besuchern genutzt werden können.Platz bietet das neue Areal zudem für einen Kampfsportbereich, eine Kegelbahn, einen Umkleidraum für die Eishockeyspieler sowie für Proberäume für Musiker.Für das nun bereits 61ste Hotel rechnet Jufa-Hotel-Geschäftsführer Gerhard Wendl mit 18.000 bis 20.000 zusätzlichen Übernachtungen in Weiz.

"Energy-Campus"

Die Kosten für das Projekt "Energy-Campus" beim ehemaligen Kolping-Hause werden sich auf ingesamt 11,7 Millionen Euro belaufen – sie werden zu jeweils einem Drittel vom Land Steiermark, der Stadtgemeinde Weiz sowie den Jufa-Hotels übernommen.Bürgermeister Erwin Eggenreich sieht das Projekt als eine große Chance für Weiz: "Es geht uns gut in Weiz. In dieser Phase müssen wir vorausdenken und Investitionen für die Zukunft tätigen. Mit dem Jufa Hotel kommen neue Menschen und neue Möglichkeiten in unsere Stadt. Es ist ein weiteres Standbein, eine Chance für Tourismus, Jugend, Familien und die Wirtschaft.""Durch dieses Projekt wird die Lebensqualität in der Weiz erhöht. Wirtschaft ist wichtig und Beschäftigung, es ist ein Beitrag zur Wohlfühlstadt," erklärt LH-Stv. Michael Schickhofer:Bereits für den Spätherbst 2018 ist der Spatenstich für das neue JUFA Hotel Weiz geplant. Der Schülercampus – der Schülerbereich im ehemaligen Kolping-Haus wird generalsaniert – soll bereits 2019 fertiggestellt werden.