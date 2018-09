Trummerhof auf dem Weg ins Rampenlicht

24.09.2018, 10:56 Uhr

Gemeinde Floing, Leaderregion "Oststeirisches Kernland", Landentwicklung Steiermark und HAK-Projektgruppe möchten Vierkanthof zu neuem Leben erwecken – in kultureller, aber auch gewerblicher Hinsicht! Im Zuge des ersten Bauern,- Wirtschafts- und Genussmarktes kamen die Besucher vor Ort nicht nur auf den Geschmack der urigen Kulisse.

Blauer Himmel, Sonnenschein. Die Temperaturen kletterten in die Höhe, als der Trummerhof kürzlich in Floing seine Pforten öffnete. Anlass dafür war der erste Bauern,- Wirtschafts- und Genussmarkt. Lokale Produzenten und Vertreter einiger Wirtschaftsbetriebe nutzten die Möglichkeit, um sich, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Von Gebäudeflügeln und Mauern umgeben, herrschte "Markttag" inmitten des urigen Ambiente. An den Ständen gab es Mehlspeisen, Blumen, Fruchtsäfte, Honig und vieles mehr. Die Musikanten der Gruppe "Daschauher, die Musi" spielten zünftig auf und umrahmten die Veranstaltung klangvoll.

Veranstaltungszentrum und gewerbliche Nutzung



Rückblickend eröffnete die Gemeinde Floing schon im Mai einen Bürgerbeteiligungsprozess, der von der Landentwicklung Steiermark begleitet und mit Mitteln der Leaderregion "Oststeirisches Kernland" gefördert wird. Hofbesitzer, Vertreter der Gemeinde und Bürger stellten sich die zentrale Frage, wie der Trummerhof belebt und in Zukunft genutzt werden kann. Noch im Oktober soll das Nutzungskonzept stehen – Hauptaugenmerk richtet sich auf den Veranstaltungsbereich. Etwa, wenn es darum geht, ein Zentrum für regionale Kunst und Kultur zu schaffen oder einen Veranstaltungssaal einzurichten. Darüber hinaus möchten die Projektbeteiligten auch (Jung-)Unternehmer aus der Kreativwirtschaft ansprechen und für den Standort gewinnen. Bei der Belebung des Trummerhofs gilt: "Die Naturbelassenheit", so Hofbesitzerin und Malerin Waltraud Wilfling, "ist uns wichtig". Im Zuge ihrer Diplomarbeit packen auch die vier HAK-Schülerinnen Julia Grabner, Maleen Krammer, Chantalle Van Es und Kerstin Sarka unter der Projektbetreuung ihres Lehrers Peter Thaller mit an.