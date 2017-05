Umweltaktionstag der Neuen Mittelschule Ratten

10.05.2017, 09:40 Uhr

Mit Feuereifer waren die Schüler der NMS Ratten im Rahmen des Umweltschutzaktionstages unterwegs.

Unterstützung fanden sie bei den Schülern der Volksschulen Ratten und Rettenegg, dem Kindergarten Rettenegg, der Lebenshilfe Ratten, den Mitarbeitern der eingeschulten Gemeinden, den Mitgliedern der Naturfreunde, der Berg- und Naturwacht, dem ÖKB Rettenegg sowie der Freiwilligen Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein sowie den Lehrern der teilnehmenden Schulen. Wie immer waren die Schüler in den jeweiligen Heimatorten unterwegs. Aber auch in der Schule und im Außenraum der Schule wurde fleißig gearbeitet: Das Biotop gereinigt, Sträucher für den Naschgarten gesetzt, die Hochbeete und Kräuterinseln bepflanzt und die Grünpflanzen im Schulhaus umgetopft. Ein herzlicher Dank an die Gemeinden, die als kleine Anerkennung für die Müllsammelaktion eine Jause zur Verfügung stellten.

Wichtigkeit

Anita Gruber vom Abfallwirtschaftsverband Weiz informierte die Schüler der Volksschule und der Neuen Mittelschule über die Wichtigkeit, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen um unsere Umwelt lebenswert zu erhalten. Abschließend konnten die Schüler ihre Kreativität unter Beweis stellen, indem sie fünf Müllscheuchen gestalteten, die im Park vor der NMS aufgestellt wurden.In der Gemeinde Rettenegg wurde der Umweltaktionstag auch von Mitgliedern des Projektes „Alpen Littering“ unterstützt. Dieses Projekt untersucht in fünf österreichischen alpinen Pilotregionen, welche Abfälle wo in der Natur achtlos weggeworfen werden. Ziel des Projektes ist es, mit allen relevanten Akteuren vor Ort das Problem des achtlosen Wegwerfens von Abfällen (= „Littering“) im Naturraum der Alpen einzugrenzen und eine zielgruppenangepasste, bewusstseinsbildende Informationsstrategie zu entwickeln und umzusetzen.Inhalte und Bilder: NMS Ratten