Unsere regionalen Polizeistationen siedeln

04.05.2018, 14:11 Uhr

Die Gleisdorfer und Pischelsdorfer Polizisten siedeln in eine neue Polizeistation.

Bereits erfolgt ist die Übersiedlung der Polizeiinspektion Gleisdorf an den neuen Standort in der Weizer Straße 14. Die bisherige Unterkunft der Polizeiinspektion Gleisdorf entsprach nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Polizeidienststelle. Mit der neuen Unterkunft stehen den 29 Beamten nunmehr Räume zur Verfügung, die technisch und ausstattungsmäßig auf dem letzten Stand sind.Durch die zentrale Lage in der Weizer Straße 14 sowie in der Nähe der am stärksten frequentierten Zonen der Stadt Gleisdorf ist auch weiterhin die sehr gute Erreichbarkeit der neuen Dienststelle gewährleistet. Die offizielle Eröffnungsfeier der Polizeiinspektion Gleisdorf findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.In Pischelsdorf wird die Polizeistation bald nicht mehr im Ortskern sein. Der neue Standort wird beim Rundparkplatz oberhalb des Planungsbüros Gussmagg sein. Für diese Übersiedlung wird derzeit noch eifrig gearbeitet. Die Eröffnung der Räumlichkeiten soll planmäßig am 17. August stattfinden.