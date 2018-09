Vernissage: Sport-Ort trifft Kunst (Nachlese)

09.09.2018, 19:54 Uhr

Drei Künstler aus Anger taten sich zusammen und luden zur gemeinsamen Vernissage in die neue Stocksporthalle.

Alois Feichtinger, Gertrude Schneider und Herbert Zarnhofer präsentierten vor dem zahlreich erschienenen kunstsinnigen Publikum, was aus Metall, Acryl oder Holz machbar ist. Hofrat Herlinde Almer eröffnete die Ausstellung, stellte jeden der Künstler vor, erinnerte daran, dass alle Aussteller die Kunst zu ihrem Hobby erklärten und gerade deshalb die Werke so gut gelungen sind. Die in „kompromisslosen Farben“ gestalteten Acryl-Bilder von Schneider, Alltägliches aus Metall, neu gestaltet, alternativ kombiniert von Feichtinger und die Skulpturen und Bilder von Zarnhofer - in jedem Werk ist das zu sehen, was man selbst sehen will und kann. „Sich über die Kunst auszudrücken, die Freude am Gestalten oder einfach Kunst zu erleben, ist etwas Wunderbares“ sagt Herbert Zarnhofer. Ich kann dem nur zustimmen – es war ein überaus gelungener Kunst-voller Abend. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung in bewährter Weise von den Corn-Pipes.