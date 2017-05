Volksschule Anger: Berufe hautnah erleben

12.05.2017, 13:19 Uhr

„Kreative Lehrlingswelten“ ist ein Projekt der Regionalentwicklungsagentur Oststeirisches Kernland (EU-Leader-Region) und wird vom Bildungs- und Gesellschaftsressort des Landes unterstützt. Schulen in der gesamten Steiermark können dieses Angebot kostenlos nützen.„Wer später in seiner Region leben und arbeiten möchte muss sich rechtzeitig Gedanken um die mögliche Berufswahl machen. Zum Glück geht es in der Steiermark steil bergauf und die Arbeitslosenzahlen sinken. Deshalb haben immer mehr Unternehmer Probleme gut ausgebildete Fachkräfte zu finden. Aus diesem Grund brauchen wir mehr gut ausgebildete Lehrlinge. Gerade eine Ausbildung in einem technischen Beruf hat für junge Mädchen und Frauen viele Vorteile, denn in vielen technischen Berufen können sie in 20 Stunden so viel verdienen wie in anderen für 40 Stunden“, so LHStv. Michael Schickhofer.