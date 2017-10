Vom Jungmaurer zum preisgekrönten Werkmeister

16.10.2017, 04:46 Uhr

Oliver Pieber begann seine Doppellehre als Maurer- und Schalungsbauer 2009 bei der Firma Lieb Bau Weiz GmbH, bei welcher er auch heute noch mit Liebe zum Maurerhandwerk beschäftigt ist. Entdeckt hat er diese Leidenschaft schon als Kind, als er an der Seite seines Vaters, der ebenfalls Maurer ist, bereits früh mit im Einsatz war.Beim Bundesjungmaurerwettbewerb 2012, für welchen er sich zuvor beim Lehrlingswettbewerb qualifizierte, wurde Oliver zum besten Jungmaurer Österreichs gekürt.Als Vizestaatsmeister der Maurer 2014 durfte er 2016 an der Europameisterschaft in Göteborg (Schweden) teilnehmen, wo er den stolzen 5. Platz sowie eine „Medaillon für Excellence“ ergatterte.