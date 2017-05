Wall of Pancakes GLEISDORF - 12.05.2017 (All Faces Down, Leons Massacre, Ancore, So Far From Home)

Wir starten am Freitag, den 12.05. um 20.30 Uhr mit der Hard'n'Heavy Night. Hier werden im Kulturkeller die Bands ALL FACES DOWN (sind 2017 auch am Nova Rock), LEONS MASSACRE Ancore und So Far From Home spielen.

Einlass: 19.30 UhrMit der Eventreihe „Wall of Pancakes“ kommt das Jugendforum Plan G Gleisdorf den vielen Wünschen der Jugend nach Fortgehmöglichkeiten in Gleisdorf nach. Mit sechs Terminen und sechs verschiedenen Musikgenres ist für jeden Geschmack etwas dabei!Karten: VVK € 10,− | AK € 13,−Info-Büro Gleisdorf, 0800/312512, alle Raiffeisenbanken Stmk., www.oeticket.com