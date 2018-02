weiz singt! great vibes tonight. thx. everybody!!! #tum #beatbox #jagermusic #musicboom #underthesun

03.02.2018, 18:40 Uhr

" nach ihrem Auftritt im Weizer, auf ihrer Facebook- Seite."Great Vibes" erzeugte die Band mit ihren rythmischen, mitreißenden Beats ohne Frage.Was mit den Schwingungen der Stimmbänder beginnt reflektiert sich in schwunghaften Bewegungen und ebenso schwingenden Stimmbändern im Publikum und endet in einem stimmungsvollen Abend.

Nicht nur mit ihren Stimmen sondern auch mit ihrer gewohnt ungewöhnlichen Verwendung von etwa Alltagsgegenständen als Musikinstrumente, überzeugtenundEin Abend der das Weizer Nachtleben bereicherte und die Gäste mit guter Stimmung versorgte, bedarf zum Schluss nicht mehr vieler Worte - nur einen Dank an die Band selbst und die Menschen die den Abend möglich gemacht haben...Mit diesen Worten : great vibes last night. thx. everybody!!!