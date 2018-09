21.09.2018, 15:25 Uhr

Weiz|Europasaal: In „The Making of Dada“ resümiert Alf Poier seinen Werdegang zum „Neuro-Dadaist des Kabarett“. 

Tagebucheintragungen, Erzählungen und Lieder – die in 34-jähriger Schaffensphase entstanden – geben in "The Making of Dada" Einblick in das Leben des steirischen Kabarettisten. Durch Höhen und Tiefen seines bisherigen Lebens zur philosophischen Präsentation des Bildbands "" und der Beantwortung der Frage: „Wer ist Alf Poier?“ erstreckt sich das Programm des gebürtigen Judenburgers. Die Antwort kurz: Alf Poier ist Überlebenskünstler, Visionär, Kabarettist, Dichter und letztlich (gern und gerne wieder) „a Kasperl“.Für das kommende Jahr kündigt Alf Poier sein neues Programm „“ an.