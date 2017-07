"Willkommen in Graz": In zwei Jahren 4.978 besuchte Familien

18.07.2017, 16:30 Uhr

85 Prozent der Neugeborenen wurden vom Amt für Jugend und Familie besucht, beglückwunscht und beraten.

"Willkommen in Graz": Die Aktion, bei der Eltern eines neugeborenen Kindes auf den Grazer Geburtenstationen von Mitarbeiterinnen des Ärztlichen Dienstes des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Graz besucht werden, feierte den zweiten Geburtstag. So wurden in dieser Zeit in Summe 4.978 Familien aufgesucht, beglückwünscht und beraten, was 85 Prozent aller Neugeborenen entspricht. "Im vergangenen Jahr wurde unsere Stadt um 3.000 kleine Bewohnerinnen und Bewohner reicher", freut sich Jugendstadtrat Kurt Hohensinner über den Grazer Zuwachs und Nachwuchs.