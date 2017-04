Die Südsteiermark-Classic machte auch 2017 beim Autohaus Krammer in Gleisdorf Zwischenstopp.

28.04.2017, 18:38 Uhr

Seit 2001 wird die Südsteiermark Classic gefahren, und machte am 28. April 2017 auch Station beim Autohaus Krammer in Gleisdorf.

Die Südsteiermark-Classic ist eine Veranstaltung, welche sich als Top-Event auf dem Sektor der Oldtimer-Rallyes etabliert. Die herausragende Organisation, verbunden mit der einzigartigen Atmosphäre und den landschaftlichen Schönheiten des Weinlandes, der Thermen-Region hohen internationalen Interesse, welches der Rallye entgegen gebracht wird. Teilnehmer aus den USA, Australien, aus den Niederlanden, Italien der Schweiz, Luxemburg und anderen Teilen Europas tragen wesentlich zum Bekanntheitsgrad der Südsteiermark-Classic bei. Es nahmen schlussendlich 159 Fahrzeuge bei den einzelne Prüfungen teil. Die Oldtimer stehen im Mittelpunkt, sie haben Vergangenheit, sie erzählen Geschichten. Die Südsteiermark-Classic garantiert allen Modellen mit einem Baujahr vor 1950 nicht nur einen fixen Startplatz, sondern auch die Sollzeiten und Schnitte in den Sonderprüfungen auf die Baujahre ab. Mit der Startnummer 1 war auch das älteste Fahrzeug ein Brasier voiture de course, aus dem Jahr 1908 dabei das von Erich Hoop aus Lichtenstein gelenkt wurde und leider unterwegs eine Panne hatte. So konnten die vielen Zuschauer und Begeisterten Oldtimer-Fans am Betriebsgelände, die einzelnen Fahrzeuge bestaunen und Fotos machen. Moderiert wurde dieses Etappenziel der Südsteiermark-Classic von, der unter anderem auch den Transportunternehmerundaus dem Bezirk Weiz begrüssen konnte.kam mit einem sehr seltenen GAZ GL 1 aus dem Jahr 1938, von denen es nur mehr zwei Stück auf der Welt gibt.Infos: Südsteiermark- Classic