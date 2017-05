Radsaison 2017 startet jugendlich

09.05.2017, 10:24 Uhr

Über 200 junge Fahrradfahrer testeten E-Bikes auf Herz und Nieren.

Das Projekt "e-Cult"

Die Radsaison hat begonnen und die Energieregion Weiz-Gleisdorf hat die passende „e-CULT“-Broschüre dazu. Bei dieser dreht sich alles ums E-Fahrrad: Von den Vorteilen über die Technik bis hin zu den Kosten finden sich darin alle wesentlichen Informationen.Seit 2008 widmet sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf der Bewusstseinsbildung im Bereich der E-Mobilität. Im Jahr 2016 standen Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelpunkt. Im Zuge des vom Klima- und Energiefonds geförderten Projekts „e-Cult“ prüften diese in einer achtmonatigen Testphase 50 Pedelecs (so nennt man E-Fahrräder mit Tretunterstützung) auf Herz und Nieren. „Die Jugend in der Energieregion ist uns wichtig und deshalb freut es mich, dass sich an ‚e-CULT‘ über 200 junge Menschen aktiv beteiligt haben.

Im Rahmen der umfangreichen Testmöglichkeiten wurden die Vor- und Nachteile der einspurigen E-Fahrzeuge spürbar“, so Christoph Stark, Obmann der Energieregion Weiz-Gleisdorf. Ein Ergebnis des Projekts ist die kompakte Informationsbroschüre „e-CULT“. Diese richtet sich vorrangig an Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch an alle anderen Interessierten. Erwin Eggenreich, Obmann-Stellvertreter der Energieregion Weiz-Gleisdorf, sagt: „Mit diesem Projekt unterstreicht die Energieregion Weiz-Gleisdorf erneut, dass Elektromobilität voll im Trend liegt.Wie durch die zahlreichen einschlägigen Aktionen der Energieregion in den letzten Jahren wird auch mit ‚e-CULT‘ ein weiterer aktiver Beitrag zur Bewusstseinsbildung der Menschen in unserer Region geleistet."200 Schüler und Lehrlinge der Energieregion Weiz-Gleisdorf testeten in einer achtmonatigen Versuchsphase einspurige E-Fahrzeuge. Mitmachen durften 16- bis 20-Jährige. In dieser Broschüre (siehe Hauptartikel) findet man auf 24 Seiten alles Wichtige rund um die Anschaffung und Nutzung von Pedelecs: von den Vorteilen der einspurigen E-Mobilität über die Technik, die Bauarten, die Reichweite und das Laden bis hin zu den Kosten, rechtlichen Aspekten und möglichen Förderungen. Die Broschüre kann kostenlos auf der Homepage der Energieregion Weiz-Gleisdorf (www.energieregion.at) heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden. Weiters ist sie in allen Gemeindeämtern der Energieregion, bei ausgewählten Jugendorganisationen und Radhändlern erhältlich.