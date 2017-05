100 Prozent Zustimmung für Christoph Stark

01.05.2017, 14:16 Uhr

Vergangenen Montag fand der Stadtparteitag der ÖVP Gleisdorf statt. Über 100 Besucherinnen und Besucher, darunter 75 Delegierte, waren gekommen, um sich über die Leistungsbilanz der vergangenen Jahre und einem Vorausblick der Stadtpartei zu informieren.

Nach der Eröffung und der Begrüßung durch den Stadtparteiobmann Bgm. Christoph Stark wurde an die beiden verstorbenen Mitstreitern der ÖVP Gleisdorf gedacht. "Rupert Maier und Wolfgang Wratschgo, die sich jahrelang für die Gesinnungsgemeinschaft großzügig eingesetzt haben, sind 2016 bzw. 2015 leider von uns gegangen.", so Christoph Stark.

Im Anschluss an das Totengedenken präsentierte Christoph Stark die Leistungsbilanz der vergangenen Periode. "Die ÖVP Gleisdorf ist der Projekttreiber in unserer Stadt. Das war in Vergangenheit so und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Die erledigten Projekte geben dieser Aussage recht.", so Christoph Stark als Einleitung zum Rückblick.Neben den vielen Jugendprojekten wurde auch im Vereinsleben, in der Verkehrssicherheit und im Zusammenleben viel getan. "Wir haben vieles versprochen und vieles bereits umgesetzt. Wir arbeiten bis 2020 an unserem Programm kontinuierlich und mit vollem Elan weiter."Nach dem Bericht über die Ziele 2015-2020, wovon rund 30 Prozent erledigt, 65 Prozent in Arbeit und 7 Prozent nicht machbar sind, leitet Ehrengast Bezirksparteiobmann Andreas Kinsky zur Wahl über."Wir brauchen starke Ortsparteien und Gleisdorf ist ein Paradebeispiel dafür. Alle die sagen, die ÖVP sei tot, sollen sich mal in der Kommunalpolitik umsehen.", so BPO Andreas Kinsky."Von 75 abgegeben Stimmen lauten 75 Stimmen auf den Kandidaten Bgm. Christoph Stark. Herzliche Gratulation zu 100 Prozent!", verkündete der Stimmenzähler nach Auszählung der Stimmzettel."So eine Einstimmigkeit freut mich riesig. Ich bin hochmotiviert und werde weiterhin mit 100 Prozent für unsere Stadt arbeiten.", so der neugewählte Stadtparteiobmann Christoph Stark abschließend.COPYRIGHT FOTOS: INBILD - Anna Pailer