1.Mai: SPÖ Weiz feiert den Tag der Arbeit

06.05.2018, 14:21 Uhr

Kunsthaus|Foyer: Zur traditionellen Maifeier lud die sozialdemokratische Partei rund um Bürgermeister Erwin Eggenreich und würdigte dabei den Tag der Arbeit samt all seiner wichtigen Bedeutung für ArbeitnehmerInnen.



„Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist traditionell der Feiertag der Sozialdemokratie. Ein Anlass, um in die Geschichte zurückzuschauen, aber ebenso eine optimale Gelegenheit, um den Blick in Richtung Zukunft, in Richtung einer zukunftsgerichteten, sozialen und gerechten Gestaltung unserer Gesellschaft zu richten.“

- Bgm. Erwin Eggenreich

Der bekannte österreichische Ökonom Dr.referierte mit "?", ein Thema, dass der Oppositionspartei und deren Mitgliedern in Hinblick auf die derzeitige politische Situation in Österreich und den restlichen Ländern Europas , als essentiell erscheint. Die Ungleichheit der Verteilung, Arbeitslosigkeit, wachsende Ängste in der Bevölkerung und der Populismus in Europa, waren dabei nur einige der angesprochenen Themen.Wichtig zu erwähnen war dem Ökonom, dass nicht nur die Aufklärung - und somit die Transparenz in der Politik - für jeden greifbar gemacht werden muss sondern auch zugleich dem Miteinander ein Raum geschaffen werden soll, damit eine soziale Gemeinschaft langfristig bestehen kann.

Gutes Leben wird ermöglicht durch das Ausbalancieren von Eigennutz und der Liebe zu anderen.

-Dr. Stephan Schulmeister, Ökonom

Unter den Gästen befand sich neben den politischen Vertretern der sozialdemokratischen Partei der Bezirkshauptstadt, Stadtparteiobmann NAbg. Dr., Vertreter desund der- wieund- auch die 102-jährige und somit das älteste Parteimitglied der SPÖ WeizDie Initiative "", die von der AK und dem ÖGB iniitiert wird bietet einen Fragebogen mit aktuellen Themen die Arbeitnehmer in ganz Österreich durch eine Forderung unterstützen soll. Die Aktion kann noch bisunterstützt werden.Infos auf: www.wie-soll-arbeit.at