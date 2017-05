8. Mai Tag der Befreiung

08.05.2017, 20:39 Uhr

Eine berührende Gedenkveranstaltung fand am 8. Mai 2017 beim 2008 errichteten Mahnmal hinter dem Rathaus in Gleisdorf statt. Sie fand auf Initiative von Wolfgang Seereiter vom Verein „Zukunft braucht Erinnerung“ statt.

Christoph Stark, der Bürgermeister von Gleisdorf sagte in seiner Eröffnungsrede: „Die letzten ein, zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig das Erinnern ist“. Er wies auch darauf hin, dass die Sprachregelung, die während der NS-Zeit üblich war, schnell wieder modern wurde. Er bedankte sich bei Wolfgang Seereiter für seinen unermüdlichen Einsatz durch all die Jahre, die Erinnerung wachzuhalten.Mag.a Eva Hallama von der Universität Wien, vom Institut für Zeitgeschichte wies darauf hin, dass sie während ihrer Schulzeit in Gleisdorf nichts vom Todesmarsch ungarischer Juden durch die Oststeiermark gehört hatte. Sie erklärte ausführlich, dass die Tatsache, ob jemand als Jude eingestuft wurde, nicht durch genetische oder biologische Tests ermittelt, sondern aufgrund der Religionszugehörigkeit der Großeltern ermittelt wurde. Den Juden, die durch Gleisdorf getrieben wurden, hatte man ihre menschliche Identität entrissen. Nicht einmal den Vornamen, den sie als Kind erhielten, durften sie behalten.Schülerinnen und Schüler der 4F des BRG Gleisdorf trugen sehr berührende und zu Herzen gehende Texte vor und bildeten einen würdigen Abschluss der Gedenkveranstaltung.Es bleibt nur zu hoffen, dass Wolfgang Seereiter nicht müde wird, die Erinnerungskultur in Gleisdorf am Leben zu halten.