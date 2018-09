Gemeinderatssitzung: Neue Projekte für die gesamte Region

18.09.2018, 19:28 Uhr

Der Gemeinderat präsentierte bei der vergangenen Sitzung neue Projekte zur Förderung von Sozialem, Wirtschaft, Umwelt und Freizeit.

Neue Projekte der Stadt

Mit einer Förderung des Projekts „“ setzt die Stadt Weiz einen starken Impuls zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Einkommensunterschiede sollen dadurch verringert sowie die Vereinbarkeit von Berufs- und Betreuungseinrichtungen optimiert werden. Insgesamt 20.000 Einwohnerinnen der Stadt-Umland-Region Weiz werden von dem Vorhaben profitieren.

Ausbau des Glasfasernetzes

In der Innenstadt

Weiters setzt die Stadt Weiz mit „“ verstärkt auf die Themen Energie, Umwelt und Mobilität. Durch den Dialog mit anderen Städten - wie etwa der Partnerstadt Grodzik sollen jene Bereiche (weiter) gefördert und erweitert werden.Mit der Gründung des neuen Projekts „“ soll durch Kooperation der Gemeinden das Glasfasernetz im gesamten Bezirk Weiz ausgebaut werden.Beschlüsse in der Bezirkshauptstadt setzen bereits erste Anstöße für das Zukunftsprojekt. Besonders erfreut ist man auch über den Beitritt der Gemeinde Miesenbach - ein großes Signal einer kleinen Gemeinde. „Das solitarische Projekt bietet auch den Gemeinden im ländlichen Raum die Chance durch Zusammenarbeit und über gemeinsame Förderprojekte ein Glasfasernetz zu integrieren“, sagt Stadtrat, Geschäftsführer der G31 Glasfaser Bezirk Weiz GmbH & Co KG.Bis Ende Oktober werden auch die restlichen Gemeinden des Bezirkes über den Beitritt zum Projekt und somit über den Ausbau des Glasfasernetzes entscheiden.Die Regionalstelle mit Sitz in Weiz (Innovationszentrum) wird zudem als Dienstleister und insbesondere alsfür etwa Energieversorger oder Netzbetreiber fungieren.Mit der Erhöhung der Taktung des Zugverkehrs wird ab 9. Dezember die Verkehrssituation in der Innenstadt weiter optimiert. Durch die Entstehung zweistöckiger Reihenhäuser bei der Anzengrubergasse wird zudem eine Verbindung zu „In der Erlach“ mittels einem Geh- und Radweg geschaffen.