Gleisdorf: Gedenkveranstaltung zum nationalen Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus

06.05.2017, 15:26 Uhr

Die Eröffnung erfolgte durch Landtagspräsidentin Dr. Bettina Vollath. Sie warf die Frage auf: "Warum braucht Zukunft Erinnerung?" Sie wies darauf hin, dass wir uns nie in Sicherheit wiegen dürfen. Ein friedvolles Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss stets aktiv entwickelt und erarbeitet werden.

Aufrüttelnde Kurz-Vorträge wurden von folgenden Personen gehalten:Christoph Stark, Bürgermeister von Gleisdorf. Seine mahnende Botschaft: Das Bemühen gegen Gewalt, Antisemitismus und Ausgrenzung darf nie enden.Engelbert Kremshofer, wahrscheinlich der bedeutendste Hobby-Historiker der Ost-Steiermark, wies darauf hin, dass viel nach dem Krieg "steckengeblieben" ist. "Unzählige Tote liegen noch immer nur notdürftig verscharrt in den Wäldern der Ost-Steiermark."Mag. Lisbeth Matzer MA / Uni Köln, ist eine geborene Ost-Steirerin. Sie fragte im gepflegten ost-steirischen Dialekt: "Wos geht mi deis aun?" Ihre Ausführungen dazu, berührten die knapp 40 Anwesenden sehr.Auch Andrea Warnecke, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin auf Burg Schlaining tätig ist, betonte die Notwendigkeit des fortgesetzten Erinnerns.In der anschließenden Diskussion gab es interessante Wortmeldungen.Es wurde der unermüdliche Einsatz von Wolfgang Seereiter sehr gelobt und gewürdigt. Auch die wertvolle Arbeit von Engelbert Kremshofer und von Michael Sumper, der kürzlich eine Film-Dokumentation mit Zeitzeugen aus St. Ruprecht/Raab und den umliegenden Gemeinden produzierte, wurde angesprochen.Auch auf die Aussage von Engelbert Kremshofer, dass viel nach dem Krieg "steckengeblieben" ist, wurde in der Diskussion Bezug genommen. Es wurde darauf hingewiesen, dass trotz intensiver Bemühungen durch den Verein Lila Winkel, es noch nicht möglich war, ein öffentliches Erinnern an die drei Wehrdienstverweigerer im Bezirk Weiz, in Form einer Gedenktafel oder eines Straßennamens zu erreichen.Es wurde auch der Bogen zu heute gespannt. Vor wenigen Tagen wurden in Russland Zeugen Jehovas verboten. Die geschlossene Wehrdienstverweigerung dieser Religionsgemeinschaft ist der dortigen Regierung ein Dorn im Auge. Es ist wahrscheinlich, dass bald junge Zeugen Jehovas in diesem Land wieder eingesperrt werden. Viele ihrer Väter und Großväter waren ebenfalls aus diesem Grund inhaftiert, viele davon wurden sogar unter menschenunwürdigsten Bedingungen nach Russland deportiert. Diese Entwicklung könnte sich aber auch bald in verschiedenen anderen Staaten Europas ergeben. Wenn wir aus der Vergangenheit nicht lernen, werden wieder die gleichen Fehler begangen werden.Moderiert wurde die Veranstaltung durch Dr. Gerald Lamprecht von der KF-Uni Graz, der in seinen Schlussworten die Notwendigkeit hervorhob, nicht nur Opfer und Täter, sondern auch positive Beispiele in den Vordergrund zu rücken. Er verwies dabei auf die drei Wehrdienstverweigerer aus dem Bezirk Weiz, die ihrer Überzeugung treu blieben und bis zum Tod standhaft blieben.Die Musikalische Begleitung erfolgte durch Michael Leitner auf der Violine und Manuel Wallner auf der Gitarre.Hinweis: Infos zu den drei Wehrdienstverweigerern siehe: https://www.meinbezirk.at/weiz/politik/manches-lae...