Grünen Weiz legten Schwerpunkt für Bezirk fest

05.05.2017, 08:16 Uhr

Neben diversen Terminen wie dem Bezirkssommerfest am 19. August 2017 am Hierzer Teich, der Filmvorführung von „Bauer Unser“ mit Lambert Schönleitner im Gleisdorfer Dieselkino am 18. Mai oder der Vorstellung des Buches „Plastikfreie Zone“ von Sandra Krautwaschl am 7. Juni in Weiz wird es über die Sommermonate hinweg mehrere "Grüne" Filmabende im gesamten Bezirk Weiz geben.Nachdem die Amtsperiode des derzeitigen Vorstandes nach drei Jahren endet, wurde für Ende Juni auch die Wahl einer neuen Bezirksvertretung angesetzt.