Pralinen am Tag der Arbeit

04.05.2018, 16:00 Uhr

Weizer FPÖ-Bezirksparteiobmann Erich Hafner bedankt sich bei allen arbeitenden Menschen im öffentlichen Dienst für deren Einsatz an Feiertagen.

Bei jenen Menschen, die auch am 1. Mai im Einsatz waren, bedankte sich Erich Hafner mit Pralinen. Auch Mitarbeitern von Organisationen wie vom Roten Kreuz oder der Polizei stattete der FPÖ-Landtagsabgeordnete einen Besuch ab.Der Weizer FPÖ-Bezirksparteiobmann schaute in vier Polizeiinspektionen - darunter Ilz, Pischelsdorf, Markt Hartmannsdorf und Gleisdorf - und auch in den Dienststellen des Roten Kreuzes in Pischelsdorf und Ilz vorbei.Hafner möchte den "großartigen" Einsatz würdigen und sagt dazu: "Danke an alle, die auch am Tag der Arbeit für die Allgemeinheit im Einsatz sind!"