10. St. Ruprechter Marktlauf

23.04.2017, 13:44 Uhr

Bereits zum zehnten Mal veranstaltete der FC Donald den St. Ruprechter Marktlauf.

Bei perfektem Wetter waren über 400 Sportlerinnen und Sportler am Start. Der bereits traditionelle Marktlauf ist zugleich die größte Sportveranstaltung in St. Ruprecht/Raab. In knapp 40 Klassen matchten sich die Läufer um die Bestzeit. Start und Ziel war im St. Ruprechter Park, der eine tolle Kulisse bot. Den Anfang machten die Knirpse in der U6 Klasse.

Diesmal ging der Sieg nach Lannach

Ein Jahr voller Jubiläen

Die souveräne Tagesbestzeit lief Rene Masser vom Runningteam Lannach, der die knapp zehn Kilometer in 33:45 Minuten bewältigte. Zweiter bei den Herren wurde Bernd Pöllabauer mit einem Rückstand von 49 Sekunden vor Richard Wagner und Bernd Winter.Bei den Damen lief Maria Hochegger, ebenfalls vom Runningteam Lannach Bestzeit. Sie bewältigte die 9750 Meter in einer Zeit von 36:02 Minuten. Ebenfalls am Stockerl waren Cornelia Köpper und Paula Knoll-Rumpl, die Vorjahres-Siegerin, die den Marktlauf bereits drei Mal für sich entscheiden konnte."Seit mittlerweile 45 Jahren gibt es Laufveranstaltungen in St. Ruprecht", freut sich Wolfgang Neffe, der Obmann des Veranstalter-Vereins FC Donald, über die vielen begeisterten Teilnehmer. "Den Marktlauf, der auch zum Bezirkslaufcup zählt, gibt es heuer bereits zum zehnten Mal. Und auch der FC Donald hat heuer einen runden Geburtstag - im Herbst feiern wir unser 50-jähriges Bestehen!", so Neffe.