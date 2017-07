1000 begeisterte Zuschauer bei der Rallye Weiz in Anger

22.07.2017, 13:44 Uhr

Nach sechs Sonderprüfungen bei der 6. Rallye Weiz lag der amtierende Staatsmeister Hermann Neubauer knapp vor Raimund Baumschlager in Führung.

An dritter Stelle lag nach Tag 1 Niki Mayr-Melnhof vor Gerwald Grössing. Der Russe Nikolay Gryazin, der mit Startnummer 1 unterwegs war, kam leider nicht mehr nach Anger. Er schied bereits in der zweiten Sonderprüfung in Rossegg aus.Die beiden Sonderprüfungen in Anger waren wieder DIE Zuschauermagnete am Freitag. Über 1000 begeisterte Fans und Moderator Peter Bauregger sorgten für eine geniale Stimmung am Angerer Hauptplatz.

Der Steirer Gert Göberndorfer führte überraschend bei den Historischen.

Zwischenstand in der Gesamtwertung nach dem ersten Tag (6 von 14 SP):

Die 2WD Wertung, so nennt man die 2-Rad getriebene Klasse, führte der "fliegende Finne" Jari Huttunen an. In der Gesamtwertung lag er auf Platz 8 (!). Zweiter bei den "2-Radlern" war nach Tag 1 Lokalmatador Daniel Wollinger.Der Weizer Stefan Fritz, mit seinem neuen Skoda Fabia S2000, fuhr am Freitag auf den beachtlichen 13. Gesamtrang!Am Samstag geht der Staatsmeisterschaftslauf nach weiteren acht Prüfungen zu Ende.1. Hermann Neubauer/Bernhard Ettel A/A Ford Fiesta WRC 42:55,2 Min2. Raimund Baumschlager/P. Winklhofer A/A VW Polo WRC +8,5 Sek3. Niki Mayr-Melnhof/L. Welsersheimb A/A Ford Fiesta R5 +59,6 Sek4. Gerwald Grössing/Josefine C. Beinke A/D Ford Fiesta WRC +1:21.7 Min5. Ondrej Bisaha/Martin Behula CZ/CZ Ford Fiesta R5 +2:27,2 Min6. Dominik Dinkel/Christina Kohl D/D Skoda Fabia R5 +2:33,8 Min7. Vojtech Stajf/Marketa Skacelova CZ/CZ Skoda Fabia R5 +2:58,4 Min8. Jari Huttunen/Antti Linnaketo*) Fin/FinOpel Adam R2 +3:41,0 Min9. Gerald Rigler/Martin Rossgatterer A/A Ford Fiesta R5 +4:04,2 Min10. Julian Wagner/Anne-Katrin Stein*) A/A Opel Adam R2 +4:11,2 Min11. Björn Satorius/Lina Meter D/D Subaru Impreza +4:17,8 Min12. Antonin Tlustak/Ivo Vybiral CZ/CZ Skoda Fabia R5 +4:19,1 Min13. Stefan Fritz/Klaus Ostermann A/A Skoda Fabia S2000 +4:19,6 Min14. Daniel Wollinger/Patrick Forstner*) A/A Renault Clio Maxi +4:20,9 Min15. Maximilian Koch/Lisa Brunnthaler D/D Skoda Fabia S2000 +4:29,1 Min16. Michael Kogler/Jennifer Hofstädter*) A/A Citroen DS3 +5:03,6 Min