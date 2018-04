11. St. Ruprechter Marktlauf

22.04.2018, 20:41 Uhr

Bereits zum elften Mal veranstaltete das FC Donald Lauf- und Tri-Team am Samstag den St. Ruprechter Marktlauf.

Bei wunderschönem, fast frühsommerlichem Wetter waren über 400 Sportlerinnen und Sportler am Start. Der bereits traditionelle Marktlauf ist zugleich die größte Sportveranstaltung in St. Ruprecht/Raab. In knapp 40 Klassen matchten sich die Läufer um die Bestzeit. Start und Ziel war im St. Ruprechter Park, der eine tolle Kulisse bot. Den Anfang machten die Knirpse in der U6 Klasse.

Tagessieg von Mario Klocker

Die souveräne Tagesbestzeit lief Mario Klocker vom Team Wipfelwanderweg-Lauf, der die knapp zehn Kilometer in 34:03 Minuten bewältigte. Zweiter bei den Herren wurde der Eggersdorfer Georg Schrank (Team Trigonomic) mit einem Rückstand von knapp einer Minute vor Bernhard Handbauer (Fun Sports Tri Team)Bei den Damen lief Paula Knoll-Rumpl vom RTT Passail Bestzeit. Sie bewältigte die 9750 Meter in einer Zeit von 40:35 Minuten und kürte sich bereits zum vierten Mal zur Siegerin des St. Ruprechter Marktlaufes. Ebenfalls am Stockerl waren Eveline Streilhofer (Happy Lauf Anger) mit einem Rückstand von vier Minuten und Bianca Ederer (WSV St.Kathrein).