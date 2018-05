06.05.2018, 09:31 Uhr

Die Begegnungen werden mit Hand gezogen (Jeder gegen Jeden im Modus 501 DO) was bedeutet, dass jeder mitspielen kann.Eingeladen hierzu sind alle welche sich einmal im Dartsport probieren möchten. Also traut euch einfach.Für Speiß und Trank ist bestens gesorgt.