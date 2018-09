"Bist du Moped" in Wünschendorf mit dem Blue Eyes Racing Team

12.09.2018, 07:28 Uhr

Das heute noch beliebte Moped "Puch Maxi" steht am Wochenende wieder im Vordergrund. In Wünschendorf findet am sogenannten "Bramac-Circle" das beliebte Maxi-Gaudi-Rennen "Bist du Moped" statt.

Zahlreiche Teams mit mehreren Mopeds oder einfach nur Einzelpersonen mit ihrem zweirädrigen Gefährt werden am Rennen teilnehmen. Ins Leben gerufen wurde das Rennen 2003 vonund Manfred Taucher. Auch 2018 wird das Rennen vom Zweiradclub "Bist du Moped" Wünschendorf unter seinem Obmannorganisiert und findet bereits zum 16. Mal statt. Das Puch Maxi wurde von 1965 bis 1987 in Graz-Thondorf erzeugt und über 1,2 Millionen Mal in der ganzen Welt verkauft.

Ein Rennen vor der "Haustür"

"Es ist einfach ein tolles Rennen und wir sind immer gerne dabei. Hoffentlich bleibt es noch lange bestehen, sodass wir auch in der Zukunft unseren Beitrag dazu leisten können"

Verschärfte Vorschriften

Auch im Bezirk Weiz gibt es zahlreiche Maxi-Fahrer. Einige davon sind im Verein "Blue Eyes Racing". Die Gruppierung gibt es offiziell seit Juli 2012, hat über 100 Mitglieder und hat sich aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis heraus entwickelt. Seit 2007 fahren sie beim Puch-Maxi-Gaudi-Rennen mit. Zum Mitmachen beim "Bist du Moped" sind sie gekommen, da das Rennen in unmittelbarer Nähe vom Obmann des "Blue Eyes Racing"-Teamsveranstaltet wird., so Kowald. Der Veranstalter reagierte mit strengeren Vorschriften und führte 2010 zwei Klassen ein. Die Standard -und Offene Klasse:In derdürfen nur mit Original-Gabel und Original-Schwinge fahren, Verstärkungen sind erlaubt. Auch Motocross-Reifen oder Scheibenbremsen sind hier nicht erlaubt. Es darf nur mit dem Original- Vergaser gefahren werden.In dersind Federweg auf je 150 Millimeter begrenzt, es darf nur mit Original-Puch Kupplung und Vergassergrößen von 22 Millimeter gefahren werden. Und es darf die 50 Kubikzentimeter Hubraum nicht überschritten werden, was vor und nach dem Rennen überprüft wird. Das "Blue Eyes Racing" Team ist einer der grössten mit über 100 Mitgliedern und fährt mit zwei Renn-Mopeds in der Offenen Klasse mit, - 2017 erreichten sie den ausgezeichneten 3. Platz mit einem Moped. Obmann Franz Kowald mit Kassierund Schriftführerinsind der Hauptteil des Vorstandes vom Verein. Hauptrennen ist das Maxi-Gaudi-Rennen in Wünschendorf und es wird auch bei der "Route 69" in Leutschach 2 mal in Jahr mitgefahren.Finanziert wird der doch Teure- Renn-Spass, von den Mitgliederbeiträgen und den zahlreichen Sponsoren! "Es sind natürlich immer Sponsoren willkommen", so Kassier Hans-Peter Pessler.Info über die Veranstaltung: Maxi-Gaudi-Rennen (Facebook) oder auf der Homepage