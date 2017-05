....der erste Matchball!!!

AT

Am Muttertag haben die Wildcats Harb Installationen Krottendorf den ersten Matchball auf den Meistertitel in der steirischen Landesliga im Frauenfußball.

Mit drei Punkten gegen die viertplatzierte Mannschaft der Kötz Haus Ladies Preding wären die Mädls aus der Bezirkshauptstadt bereits zwei Runden vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.



Eine volle ELIN Motoren Arena ist garantiert, zudem gibts für alle Besucherinnen Kaffee und Kuchen gratis in der Kantine.