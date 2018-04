Ein Traumduell in der Steirischen Landesliga Stocksport in Wollsdorf

22.04.2018, 13:33 Uhr

Derempfängt denimdritten Durchgang der Gruppe C der Steirischen Landesliga im Stocksport .Jeder Punkt wurde von beiden Mannschaften heiß umkämpft.Durch einen perfekten Start von ESV St.Kathrein am Offenegg konnten die Gäste durch nahezu zwei Fehlerlosen Partien mit 4 : 0 in die Pause gehen.Nach der Pause vollzogen die Wollsdorfer einen Spielerwechsel, der ihnen gut getan hat. Sie konnten nun im 3 Spiel auf 2:4 stellen. Aber im 4.Spiel legte der ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg nochmals nach und erhöhten den Spielstand auf 6:2 und sicherten sich damit den Sieg. Das letzte Spiel ging anESV Wollsdorf. Endstand der Begegnung 6: 4 für den ESV Sparkasse St.Kathrein am Offenegg.