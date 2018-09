Eröffnung vom Fitnessstudio "Bodyformers" im Lifecenter Gleisdorf

08.09.2018, 22:20 Uhr

Tag der offenen Tür und Eröffnung vom neuen Fitnessstudio im Lifecenter.

Wir nehmen uns Zeit für die Mitglieder und Betreuen Sie Persönlich, um ihr Persönliches Ziel zu erreichen, nicht wie bei anderen Fitnessstudios!

Die beiden Unternehmerundluden zum Tag der offenen Tür am 8.9.2018 im Lifcenter in der Schillerstraße ein. So konnten interessierte gleich vor Ort die einzelnen Attraktionen ausprobieren, - somit dem Körper was gutes Tun!Am Abend gab es für geladene Gäste die offizielle Eröffnung, dieser folgten unter anderem Bgm. NRbg., Bürgermeisterund Vbgm. Dipl.-Ing.(Sinabelkirchen).Bei der Ansprache betonte Herbert Thallauer:Das Team wurde noch einzeln den Gästen vorgestellt bevor es zu Gemütlichen Teil überging.Mit Getränken und einem Büffet vom Buschenschankaus Arnwiesen klang der Abend aus.

Die "Bodyformers" nehmen sich für die Mitglieder Zeit und unterstützen sie beim Erreichen Ihrer persönlichen Ziele. Ob Abnehmen an Problemzonen oder gezielter Muskelaufbau, entwickeln ein maßgeschneidertes Programm für Sie.Mit besonderen Trainingsmethoden wie EMS, Inbody Bodyanalyse, Divinia und Lymphdrainage erzielen sie hier unübertroffene Ergebnisse!Info: Bodyformers