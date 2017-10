Europajugend Gleisdorf glänzt in Judenburg

13.10.2017, 18:57 Uhr



Die bereits mehrfache steirische Badminton-Meisterin Martina Nöst von der Europajugend Gleisdorf siegte beim 4. österreichischen Badminton B-Ranglistenturnier in Judenburg. Die erste Runde der Badminton-Landesliga bestritt die Europajugend Gleisdorf I gegen den BC Smash Graz I. Trotz geschwächter Mannschaft erreichten sie ein Unentschieden 4:4. Im Einzel punktete Martina Nöst bei den Damen und Christian Mahr bei den Herren. Im Mixed holten sich Christian Bschaiden und Martina Nöst die Punkte. Das Herrendoppel ging w. o. an Gleisdorf. In der Unterliga musste sich die Europajugend Gleisdorf II leider mit einem 2:4 gegen den ASKÖ Wolfsberg geschlagen geben. Christoph Nöst erlangte Punkte im 2. Herreneinzel und im Mixed mit seiner Partnerin Tanja Mahr.