Ligaübergreifendes Statistikeck der unteren Fußballligen im Bezirk Weiz

28.09.2017, 12:45 Uhr

Welche Mannschaft spielt bisher am aggressivsten, wo fallen die meisten Tore im Bezirk, wer ist der Bad Boy im Bezirk. Die WOCHE hat die Antworten auf diese und noch mehr Statistiken für die unteren Ligen (Oberliga und abwärts) für euch ausgewertet.

Kartenspiele im Bezirk

Sieben Runden sind in den steirischen Fußballligen bereits gespielt, viele Tore sind gefallen, Die Schiedsrichter zeigten eine Menge Karten und die auch Statistiken sind schon prall gefüllt.Mit einer aggressiven Spielweise kann man den Spielaufbau der gegnerischen Mannschaft schon frühzeitig zerstören, doch es dabei passieren auch einige Fouls.Die Schiedsrichter teilten in den bisherigen Runden fleißig gelbe(zählt für 1 Punkt) und rote Karten (2 Punkte je rote Karte) aus, welche in der Fair-Play Wertung im steirischen Fußballverband festgehalten werden. Die bisher "aggressivste" Mannschaft unseres Bezirkes ist der SV Fladnitz/Teichalm mit 25 Punkten. Mit Christoph Wilhelm, Manfred Mandl und Michael Kreimer sahen bereits drei Spieler die gelb-rote Karte und waren somit schon einmal gesperrt.Knapp vor der zweiten Sperre befinden sich die Spieler Stefan Fiedler (ein Mal gelb/rot sowie drei gelbe Karten) vom SC St. Ruprecht und Stephan Herbst (ein Mal rot sowie drei gelbe Karten) vom SC St. Margarethen.

Die bravsten Mannschaften

Unentschiedenkönige

Tore am laufenden Band

Es geht aber auch mit wenig Körpereinsatz. Auf der ersten Position in der Fair Play Wertung liegt ligaübergreifend die zweite Kampfmannschaft des SV Pischelsdorf mit lediglich 9 Punkten. Knapp gefolgt von Eichkögl und Gutenberg(beide jeweils 11 Punkte). Auch die erste Mannschaft des SV Pischelsdorf spielt gleich wie der der SV Anger mit 13 Fair-Play Punkten einen "braven" Fußball.Auch in der Wertung der Bezirksmannschaften mit den meisten Remis liegt der SV Pischelsdorf gemeinsam mit dem FC Strallegg mit der zweiten Position weit vorne. Der Unentschiedenkönig ist nur wenige Kilometer entfernt und heißt SV Ilztal. Die Mannschaft rund um Mittelfeldregisseur Hannes Gruber nahm bereits vier Mal jeweils einen Punkt mit.Die meisten Tore sah man bisher bei Spielen des FC Gleisdorf II in der Oberliga. Die jungen Solarstädter konnten bisher 20 Tore erzielen, mussten aber auch 13 Gegentore hinnehmen. Drei Torjäger des Bezirkes müssen sich zurzeit die Führung in der ligaübergreifenden Torjägerstatistik teilen. Mit dabei ist natürlich wieder einmal Martin Pfeifer aus Sinabelkirchen. Er steht mit acht Treffern derzeit gemeinsam mit Christoph Mandl aus Passail und Christian Schlemmer aus Puch bei Weiz am obersten Treppchen.