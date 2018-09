ÂlmEagles Masters II im Golfclub Almenland

04.09.2018, 21:31 Uhr

Ergebnisse:





, bestehend ausdes GC Almenland, hat diesmal, in seinem bereits 2. Turnier des Jahres 2018, einenorganisiert. Hierbei spielten immer 3 Spieler in einem Team und insgesamt 6 Spieler in einem Flight zusammen. Mitstartetenin dieses lustige Event. Bei sehr schlecht prognostiziertem Wetter konnte immerhin noch eine beachtliche Teilnehmerzahl erreicht werden, wenngleich es am Turniertag aufgrund der Regenfälle doch sehr viele Absagen gegeben hat. So konnte man bei trockenem Wetter starten und musste um Punktwegeneine eineinhalb-stündige Zwangspause einlegen. Aber umging es wieder weiter und bei weiterhin einigermaßen schönem Wetter, konnte das Turnier gut und regelkonform über die Bühne gebracht werden. Mit warmenundbei- Stationen, sowie derim Anschluss an das Turnier blieben kulinarisch keine Wünsche offen.Für diegab es die gewohnt sehr, organisiert von den Mitgliedern der. Obendrein gab es wieder ein lustiges, bei dem dergeschätzt werden durfte und bei dem ein Teilnehmer bis auf 27 mm an den tatsächlichen Bauchumfang schätzen konnte. In Summe wieder ein