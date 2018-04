LOWA Fußanalyse

27.04.2018, 15:29 Uhr

Kostenlose Fußvermessung bei den LOWA Aktionstagen in Birkfeld und Weiz!

Gemeinsam mit unserem Partner LOWA warten am 4. Mai in Birkfeld und am 5. Mai in Weiz noch weitere interessante Angebote auf alle Berg- und Wanderfreunde.

Wer gerne zu Fuß in den Bergen und Wanderrouten der Region - oder auch darüber hinaus - unterwegs ist, weiß die Vorzüge eines perfekt sitzenden Bergschuhs ganz besonders zu schätzen. Dass dies aber nicht immer der Fall ist liegt am fehlenden Zusammenspiel aus Fußform und Schuhwahl. Die Experten von SPORT 2000 Lieb Markt und LOWA laden aus diesem Grund alle Interessierten am Freitag, dem 4. Mai, bzw. Samstag, dem 5. Mai, zu den LOWA Aktionstagen in unsere Fachgeschäfte nach Birkfeld (Freitag) und Weiz (Samstag) ein.

Was wird gemacht?Mittels Fußscanner werden die Füße nach Länge, Breite und Form exakt vermessen und darüber hinaus noch die jeweiligen Belastungszonen bestimmt. Ausgehend von dieser Ersterhebung werden danach noch allgemeine Fragen zum Einsatzzweck des gesuchten Schuhwerks beantwortet - da dies natürlich ein entscheidender Punkt für die Schwerpunktsetzung in der Auswahl vom perfekten Schuhwerk ist. Abschließend erhält jeder Kunde und jede Kundin den Ausdruck mit all seinen Daten mit nach Hause - inklusive einer Empfehlung für den LOWA Schuh, der am besten zu den Fuß-Daten der Ersterhebung und dem Einsatzzweck aus der Befragung passt. Und all das gibt es am 4. und 5. Mai KOSTENLOS!Als besonderes Goodie bekommen jeweils die ersten 20 KundInnen in den beiden Fachgeschäften in Weiz und Birkfeld ein Paar GRATIS Wanderschuhsocken zum nagelneuen LOWA Schuh dazu. Und weiters gibt es an beiden Tagen 10 % Nachlass auf ALLE LOWA Produkte in Weiz und Birkfeld. Das Flugblatt zu den Aktionstagen gibt's hier!