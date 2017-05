Nachwuchsteams des SC Elin Weiz weiter auf Erfolgskurs

15.05.2017, 08:31 Uhr

U15A – Leistungsklasse Unterliga

U15B – Meisterrunde Gebiet Ost/Süd

U17A – Leistungsklasse Unterliga

Der Jahrgang 2002 feierte am Samstag einen 4:2 Heimsieg gegen die Juniors Hartberg B und führt somit weiterhin mit 6 Punkten Vorsprung die Tabelle an.Der Jahrgang 2003 gewann am Freitag das Derby in Gleisdorf klar mit 5:1 und übernahm somit nach 5 Spielen (5 Siege) die Tabellenführung.Durch den gestrigen 1:0 Heimsieg gegen LUV Graz übernahm auch die U17A die Tabellenführung. Am Mittwoch, 17.05.2017 kommt es nun um 18 Uhr (Siemens Energy Stadion) zum Topspiel gegen Kapfenberg.