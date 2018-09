14.09.2018, 15:50 Uhr

Die Weizerin Veronika Windisch konnte auch beim Treppenlaufen absolut überzeugen und belegte jeweils dritte Ränge.

Beim Weltcup in Brno und Bratislava wurden zwei Läufe an einem Tag mit Gesamtwertung ausgetragen. Es waren die besten Treppenläuferinnen der Welt am Start. Dabei konnte Windisch jeweils bei den Läufen und auch gesamt den dritten Platz erreichen. Vor ihr platzierten sich nur Susy Walsham (Australien) und Zuzana Krchova (CZE).