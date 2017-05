Philipp Riva gewinnt Steirisches Badminton Nachwuchsturnier

09.05.2017, 17:00 Uhr

Riva setzte sich in Judenburg im U-11 Bewerb durch und auch Martina Nöst holte bei den österreichischen Meisterschaften Bronze im Doppel.

Philipp Riva von der Europajugend Gleisdorf, konnte dieses Wochenende das 3. steirische Badminton Nachwuchsturnier, der Saison 2016/17 im Bewerb U11 in Judenburg gewinnen.Bei den österreichischen Meisterschaften U 22 in Klagenfurt erkämpfte die Gleisdorferin Martina Nöst mit Partner Christian Hartner (Drop In Graz) Bronze.Im Dameneinzel kam für Martina in Runde 2 gegen die amtierende Staatsmeisterin Jenny Ertl das Aus.

Klassenerhalt in Landesliga gesichert

In der Landesliga konnten sich die Gleisdorfer in der letzten Runde mit einem 4:4 Unentschieden gegen BC Smash Graz I den Klassenerhalt sichern.Die Punkte für Europajugend Gleisdorf sicherten sich Christian Mahr und Martina Nöst im Einzel sowie im Herrendoppel Christian Mahr/Christoph Lösch und im Mixed Peter Moritz/Martina Nöst.