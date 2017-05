SPORTUNION NAINTSCH sucht junge Fußballer (Schnuppertraining am 12.05.2017, 16.00 Uhr).

Nachwuchs-Schnuppertraining am 12.05.2016, 16.00 Uhr Sportanlage Naintsch

Die Sektion Fußball der SU Naintsch ist neu aufgestellt und arbeitet wieder an der Installierung von Jugendmannschaften.Daher der Aufruf an Euch liebe Eltern, Kinder und Jugendliche! Wir suchen Kinder und Jugendliche (Mädchen und Buben) die an einem Schnuppertraining interessiert sind!auf die Sportanlage in Naintsch (Abzweigung Reifen-Reiter Richtung Naintsch, nach der Feistritzbrücke sofort links) zu einem Schnuppertraining einladen.Auch wenn ihr schon mal bei anderen Vereinen Fußball gespielt und daran den Spaß verloren habt, seid ihr herzlich willkommen.Daher der Aufruf, kommt zum Schnuppertraining und lasst euch/dich begeistern. Der Sportverein freut sich auf dich.Nach dem Schnuppertraining gibt es für jeden Teilnehmer eine Stärkung und Getränke.Obmann:Helmut KantnerSektionsleiter:Erwin Wiener