SSV ASKÖ Weiz Nord schaffte Aufstieg

30.04.2017, 18:27 Uhr

Mit den Mannschaften ESV St.Ruprecht/Raab, ESV Fladnitz/Teichalm, SSV ASKÖ Weiz Nord, ESV Union Passail und ESV Gebol Krottendorf vertraten 5 Mannschaften den BV Weiz. Am Finaltag konnte nur die Mannschaft des SSV Weiz Nord II (Adi Almer, Gottfried Peinhaupt, Herbert Sattler, Martin Kopp und Richard Hirsch) mit Platz 4 den Aufstieg zur Oberliga 2017 in Bad Mitterndorf schaffen. Für die Passailer (ohne Manfred Gutmann) sah es zwischenzeitlich auch nach Aufstieg aus. Jedoch konnte der wichtige Sieg in den beiden letzten Bahnenspielen nicht eingefahren werden. Im Platzierungsspiel um Platz 5 mußte man auch gegen den Nachbarn Fladnitz/Teichalm den Kürzeren ziehen.ESV St.Ruprecht/Raab und ESV Gebol Krottendorf müssen leider den bitteren Abstieg in die nächstjährige Kreisliga antreten.